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26 лютого 2024, 16:48

Зеленський пропонує укласти моральну угоду з бізнесом

Володимир Зеленський заявляє про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Володимир Зеленський заявляє про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом.
Фото: ОП

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«Підприємницькі успіхи окремої людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливо тільки за умови, що бізнес працює чисто, по-білому, платить податки в Україні, намагається створювати гідні робочі місця для громадян України і не працює в Росії та не допомагає війні проти України», — сказав він на презентації платформи «Зроблено в Україні» в Києві в понеділок.

Президент наголосив, що це абсолютно зрозумілі моральні правила, і кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави та всіх інституцій.

«Підприємництво відображає одну з найкращих якостей людини — уміння організувати життя, уміння організовувати відносини з іншими так, щоб не лише ти сам, а й інші були більш захищеними, мали надійніше, приємніше життя та відчували більше впевненості у своєму завтра. Держава точно не має і не буде цьому заважати», — зазначив також Зеленський.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+45
veritas69
veritas69
26 лютого 2024, 16:53
#
Про мораль згадав? ну-ну
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
26 лютого 2024, 17:03
#
Підприємці, будьте хорошими хлопчиками і дівчатками поки державні люди ведуть себе як бандити, ким вони власне є і завжди були.
+
+15
KievanEmpire
KievanEmpire
26 лютого 2024, 17:05
#
Спасибо Владимир Александрович.
Вы настоящий кремень.
Благодаря вам Украина выстояла и победит не смотря ни на что.
+
+6
252side
252side
26 лютого 2024, 17:08
#
А держиморди перестануть красти? Податкова перестане блокувати податкові? но це не точно
+
+15
Strain
Strain
26 лютого 2024, 17:16
#
Ну может Президент заскочит в Алло и расскажет им, что не гоже в условиях войны торговать страховками занижая НДС.
А ну нет снова будут давить каких то ФОПов
+
0
Olek7
Olek7
26 лютого 2024, 17:51
#
А звучати мало б так: держава та всі її інституції які дотримуються абсолютно зрозумілих моральних правил може розраховувати на повне сприяння від бізнесу
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