У Великій Британії кожний 14-й біженець з України звернувся за допомогою для бездомних — The Telegraph

У Великій Британії щонайменше кожен 14-й біженець з України з червня 2022 року залишився без житла після того, як їхні домовленості із сім'ями-спонсорами закінчилися, повідомила газета The Telegraph .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Приблизно 15 000 українців звернулися за допомогою для людей без житла — це приблизно 7,5% від загальної кількості громадян України, які прибули у Велику Британію з початку повномасштабного вторгнення рф (за програмою Житло для України або для возз'єднання сім'ї). У газеті додали, що загалом за цими програмами у країну приїхали «понад 200 000» українців.

Така ситуація склалася після того, як комітет з питань державних рахунків сказав забезпечити «адекватну кількість спонсорів» для програми Житло для України у «економічно ефективний спосіб».

Читайте: Велика Британія продовжить на 18 місяців візи для українських біженців

Як зазначили у виданні, представник Асоціації місцевого самоврядування у справах біженців Роджер Гоф заявив, що механізми фінансування й надання житла біженцям потребують «термінового перегляду».

Тиск численних схем надання притулку та переселення досі ускладнюється хронічним браком житла. Це призвело до того, що велика кількість українців і біженців залишають місця надання притулку і змушені просити про допомогу як бездомні", — сказав Гоф.

У міністерстві з питань благоустрою та ЖКГ країни припускали, що близько 50% українців у програмі Житло для України можуть залишитися без прихистку у випадку розірвання домовленостей зі спонсорами. Проте у газеті додали, що приблизно третина англійських місцевих рад регулярно не надають уряду дані про українців, які залишилися без житла.

Члени парламенту Великої Британії також заявили, що «ризик бездомності серед українців, ймовірно, зростатиме». За їхніми словами, дедалі більше спонсорів припиняють або розривають свої угоди.

«Британські спонсори не зобов’язані приймати українських гостей протягом усього часу перебування у Великій Британії, а уряд Британії лише просить їх взяти на себе зобов’язання приймати гостей протягом щонайменше шести місяців. Уряд продовжив виплату подяки [спонсорам] на третій рік, щоб заохотити їх продовжувати свою спонсорську діяльність. Однак існує ризик того, що відносини українця зі своїм спонсором можуть розірватися», — йдеться у повідомленні членів парламенту.

Журналісти зазначили, що ця інформація з’явилася після того, як українцям, які вже отримали прихисток у Великій Британії, продовжили візи ще на 18 місяців.

Нагадаємо

20 лютого стало відомо, що уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію програми допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох можливих схем, яка дозволяла українським біженцям легально перебувати на території Сполученого Королівства.