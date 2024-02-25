У Великій Британії кожний 14-й біженець з України звернувся за допомогою для бездомних — The Telegraph

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2024, 9:10

У Великій Британії кожний 14-й біженець з України звернувся за допомогою для бездомних — The Telegraph

У Великій Британії щонайменше кожен 14-й біженець з України з червня 2022 року залишився без житла після того, як їхні домовленості із сім'ями-спонсорами закінчилися, повідомила газета The Telegraph.

У Великій Британії щонайменше кожен 14-й біженець з України з червня 2022 року залишився без житла після того, як їхні домовленості із сім'ями-спонсорами закінчилися, повідомила газета The Telegraph.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоПриблизно 15 000 українців звернулися за допомогою для людей без житла — це приблизно 7,5% від загальної кількості громадян України, які прибули у Велику Британію з початку повномасштабного вторгнення рф (за програмою Житло для України або для возз'єднання сім'ї).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Приблизно 15 000 українців звернулися за допомогою для людей без житла — це приблизно 7,5% від загальної кількості громадян України, які прибули у Велику Британію з початку повномасштабного вторгнення рф (за програмою Житло для України або для возз'єднання сім'ї). У газеті додали, що загалом за цими програмами у країну приїхали «понад 200 000» українців.

Така ситуація склалася після того, як комітет з питань державних рахунків сказав забезпечити «адекватну кількість спонсорів» для програми Житло для України у «економічно ефективний спосіб».

Читайте: Велика Британія продовжить на 18 місяців візи для українських біженців

Як зазначили у виданні, представник Асоціації місцевого самоврядування у справах біженців Роджер Гоф заявив, що механізми фінансування й надання житла біженцям потребують «термінового перегляду».

Тиск численних схем надання притулку та переселення досі ускладнюється хронічним браком житла. Це призвело до того, що велика кількість українців і біженців залишають місця надання притулку і змушені просити про допомогу як бездомні", — сказав Гоф.

У міністерстві з питань благоустрою та ЖКГ країни припускали, що близько 50% українців у програмі Житло для України можуть залишитися без прихистку у випадку розірвання домовленостей зі спонсорами. Проте у газеті додали, що приблизно третина англійських місцевих рад регулярно не надають уряду дані про українців, які залишилися без житла.

Члени парламенту Великої Британії також заявили, що «ризик бездомності серед українців, ймовірно, зростатиме». За їхніми словами, дедалі більше спонсорів припиняють або розривають свої угоди.

«Британські спонсори не зобов’язані приймати українських гостей протягом усього часу перебування у Великій Британії, а уряд Британії лише просить їх взяти на себе зобов’язання приймати гостей протягом щонайменше шести місяців. Уряд продовжив виплату подяки [спонсорам] на третій рік, щоб заохотити їх продовжувати свою спонсорську діяльність. Однак існує ризик того, що відносини українця зі своїм спонсором можуть розірватися», — йдеться у повідомленні членів парламенту.

Журналісти зазначили, що ця інформація з’явилася після того, як українцям, які вже отримали прихисток у Великій Британії, продовжили візи ще на 18 місяців.

Нагадаємо

20 лютого стало відомо, що уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію програми допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох можливих схем, яка дозволяла українським біженцям легально перебувати на території Сполученого Королівства.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Strain
Strain
25 лютого 2024, 9:25
#
Ну всегда можно вернуться и на фронт. Минимальная З П 20 000 грн.
+
+12
Moonlighter
Moonlighter
25 лютого 2024, 9:33
#
Там в основном женщины и пенсионеры. Любители халявы короче.
+
+15
Rubi0
Rubi0
25 лютого 2024, 10:49
#
Язык же поворачивается такое говорить? Если Украина щит Европы как кричат из каждого утюга, то ЕС сша да и наша власть должны обеспечивать всем необходимым переселенцев и беженцев, тем более незащищенные слои населения как женщины дети и пенсионеры. Ато Английский премьер первый прилетел отговаривать подписывать Стамбул, вот пусть терь Борис Джонсон и оплачивает счета всех беженцев в Англии.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Lolik1837, Rubi0 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами