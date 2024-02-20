Велика Британія закрила одну з двох програм для в’їзду українських біженців

Із 19 лютого у Великій Британії припинилася дія однієї з двох схем легального в'їзду для українців, які тікають від війни — Програми допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

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Що відомо

Приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Ця програма дозволяла українцям в'їжджати до Великої Британії за умови, що в них тут живуть родичі, та навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних трьох років.

Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

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Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го — тобто до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії.

Нагадаємо

За офіційними даними, з березня 2022 року до Британії прибули понад 200 тисяч українців, яким видали візи за згаданими двома схемами.