Велика Британія продовжить на 18 місяців візи для українських біженців. Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

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Що відомо

Для українських біженців у Великій Британії є особливі категорії віз із терміном дії три роки.

Перші такі візи були видані у березні 2022 року, відповідно, вони спливають у березні 2025-го. Вони дозволяють біженцям працювати в Британії, а також дають їм доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних пільг.

Рішення міністерства дозволить продовжити перебування для 283 000 українців.