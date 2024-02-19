Велика Британія продовжить на 18 місяців візи для українських біженців. Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.
19 лютого 2024, 8:37
Велика Британія продовжить на 18 місяців візи для українських біженців
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Що відомо
Для українських біженців у Великій Британії є особливі категорії віз із терміном дії три роки.
Перші такі візи були видані у березні 2022 року, відповідно, вони спливають у березні 2025-го. Вони дозволяють біженцям працювати в Британії, а також дають їм доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних пільг.
Рішення міністерства дозволить продовжити перебування для 283 000 українців.
Джерело: Мінфін
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