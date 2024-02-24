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24 лютого 2024, 10:36

Деблокада кордону: Україна пропонує Польщі «План взаємопорозуміння»

Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону — «План взаємопорозуміння». Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи на кордоні з Польською Республікою.

Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону — «План взаємопорозуміння».
Фото:kmu.gov.ua

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Заява Шмигаля

Шмигаль підкреслив, що Україна та Польща залишаються добрими партнерами та стратегічними союзниками. Але блокада завдає шкоди українській економіці та можливостям краще захищатися від російського агресора.

Він наголосив, що останні 5 місяців Україна не продає зерно, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак на польський ринок. Через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Загалом через польський кордон сьогодні проходить лише 5% аграрного експорту. І головне, блокада б'є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці обох країн. Саме тому потрібно розв'язувати це питання та приймати конструктивні рішення.

Читайте: Блокування кордону: що стоїть за протестами польських фермерів

5 кроків до взаємопорозуміння

За словами Шмигаля, «План взаємопорозуміння» складається з п’яти кроків.

Перший, зокрема, передбачає погодження нашої держави на обмеження, які запропонувала Європейська комісія щодо аграрного експорту. Крім того, Україна готова продовжити механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака.

Згідно з другим кроком, Україна направляє звернення до Європейської комісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це необхідно, аби відкинути маніпуляції щодо якості української аграрної продукції.

Третім кроком пропонується польському Уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС.

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Четвертий крок передбачає створення «Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія» під співголовуванням аграрних міністрів двох країн та представника Єврокомісії. Також до його роботи можуть приєднатися українські та польські аграрні асоціації.

П’ятий крок має на меті вирішити питання з пропуском на кордоні не лише боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів, а й інших груп товарів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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penetrator1963
penetrator1963
24 лютого 2024, 11:26
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Надо более подробно раскрыть вопрос. мне непонятно, почему мы должны соглашаться на ограничение экспорта украинской агропродукции из-за польского беспредела, если через польшу идёт только 5% экспорта? каков объём ограничений?
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bonv
bonv
24 лютого 2024, 11:35
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Пусті слова — такі ж і кроки. Відосики-телемарафончики. Бурхлива зе-імітація роботи.
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bonv
bonv
24 лютого 2024, 11:48
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Червоний прапор на тракторі польського пікетника, як і плакат із закликами до кремлівського очільника «навести лад», недвозначно засвідчив, хто є справжнім бенефіціаром гучних акцій на українському кордоні.
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