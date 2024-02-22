Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Слова голови польського уряду цитує TVN24.
Туск обіцяє прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні
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Обіцянка Туска
За його словами, це рішення має забезпечити «100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок».
«Це питання наступних кількох годин», — повідомив прем'єр-міністр Польщі.
Він підкреслив, що завдання Польщі — це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.
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Туск пояснив, що «це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною».
Польський прем'єр закликав відокремити питання «прямої підтримки України і захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною».
Нагадаємо
Польсько-український кордон знову заблокований. Протестувальники не пропускають жодні вантажні авто, навіть з військовою та гуманітарною допомогою.
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