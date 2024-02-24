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24 лютого 2024, 9:03

FATF знову не наважилася включити росію до «чорного списку»

FATF продовжила призупинення членства росії без запровадження подальших обмежувальних заходів — до «чорного» та «сірого» списку країну-терориста не внесла. Про це йдеться у заяві FATF

FATF продовжила призупинення членства росії без запровадження подальших обмежувальних заходів — до «чорного» та «сірого» списку країну-терориста не внесла.
Фото: depositphotos

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Позиція FATF

FATF заявила, що «члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів». FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики.

Читайте: FATF знову відмовилася включити росію до «сірого» або «чорного» списків

Позиція Міністерства фінансів України

«Ми очікували більш рішучих дій від FATF на тлі зростаючої кількості доказів порушень з боку росії. Я вітаю розширені рекомендації FATF щодо ризиків, пов'язаних з росією, але не вистачає відповідної реакції — внесення росії до „чорного“ списку. Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на користь кремля, даючи йому та потенційно іншим зловмисникам зелене світло для продовження поступового руйнування міжнародної системи, заснованої на правилах», — заявив міністр Сергій Марченко.

Нагадаємо

Минулого року росія активізувала торгівлю зброєю з Іраном та Північною Кореєю, внесеними до чорного списку FATF. Починаючи з грудня, продовжують з'являтися докази того, що росія закуповує північнокорейські ракети для використання на полі бою проти України всупереч санкціям ООН. Цього тижня з'явилися нові повідомлення про те, що Іран відправив балістичні ракети до росії.

Читайте: Дружба з Північною Кореєю та Іраном: Україна знову закликає FATF внести рф до чорного списку

Посилення фінансових та банківських зв'язків з росією надає Північній Кореї, Ірану та М'янмі, що перебувають під жорсткими санкціями, можливість отримати доступ до світової фінансової системи, створюючи серйозні виклики для FATF та її членів.

У чорному списку — Іран, М'янма та Північна Корея. У сірому списку — Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Демократична Республіка Конго, Гібралтар, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Марокко, Мозамбік, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Туреччина, Уганда, Об'єднані Арабські Емірати та Ємен.

Джерело: Мінфін
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