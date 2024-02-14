Дружба з Північною Кореєю та Іраном: Україна знову закликає FATF внести рф до чорного списку

Міністерство фінансів та Державна служба фінмоніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Засідання FATF

Чергове засідання FATF відбудеться з 19 по 23 лютого в Парижі, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. На засіданні росія має бути внесена до «чорного списку» організації, а також FATF має випустити розширену заяву щодо ризиків, які походять з росії.

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«Активізація співпраці росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему використовуючи „чорний хід“. Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести росію до „чорного списку“ та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює росія. Відсутність дій призведе до ще більшої небезпеки для світової економіки та нівелює досягнення FATF та її членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 29 жовтня 2023 року група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нову відмовилася включати росію до «сірого» або «чорного» списків.

Рік тому FATF призупинила членство росії за порушення ключових принципів організації, що полягають у сприянні безпеці, захищеності та цілісності світової фінансової системи.

FATF також висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та державами, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з росії. Ці заходи FATF, хоча і є важливими, не змогли стримати росію, яка відтоді стає все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном.

росія використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січні 2024 року. Придбання таких ракет і конвенційних озброєнь у Північної Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF.

росія дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва для продовження свого незаконного вторгнення і посилення атак проти цивільного населення України. росія створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминути SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн. Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF.