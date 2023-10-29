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29 жовтня 2023, 10:21 Читать на русском

FATF знову відмовилася включити росію до «сірого» або «чорного» списків

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нову відмовилася включати росію до «сірого» або «чорного» списків. Про це повідомляється у підсумковому пресрелізі FATF.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нову відмовилася включати росію до «сірого» або «чорного» списків.
Фото: depositphotos

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«Призупинення членства російської федерації залишається чинним. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи», — йдеться у повідомленні.

На цьому пленарному засіданні FATF додала Болгарію до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу, так званого «сірого списку». Водночас з нього виключили Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму.

Читайте: FATF внесла Болгарію до «сірого списку» через недоліки в протидії відмиванню грошей

Крім цього, FATF надала повноцінне членство для Індонезії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
xapyga
xapyga
29 жовтня 2023, 14:28
#
В черный список входят Иран, северная Корея, все.
Бог любит троицу. Расия должна быть там
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