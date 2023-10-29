FATF знову відмовилася включити росію до «сірого» або «чорного» списків

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) нову відмовилася включати росію до «сірого» або «чорного» списків. Про це повідомляється у підсумковому пресрелізі FATF.

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«Призупинення членства російської федерації залишається чинним. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи», — йдеться у повідомленні.

На цьому пленарному засіданні FATF додала Болгарію до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу, так званого «сірого списку». Водночас з нього виключили Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму.

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