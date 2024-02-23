Байден оголосив понад 500 нових санкцій проти росії

США запроваджують понад 500 нових санкцій проти рф у відповідь на триваючу загарбницьку війну проти України та через смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться у заяві президента Джо Байдена, яка оприлюднена на сайті Білого дому.

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Нові санкції стосуватимуться осіб, пов’язаних з ув’язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах.

«Вони (санкції, — ред.) гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома», — йдеться у заяві.

США також накладають нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині.

«Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі», — підкреслив Байден.

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Він також закликав Палату представників США схвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні.

«Через два роки цієї війни народ України продовжує воювати з величезною мужністю. Але у них закінчуються боєприпаси. Україні потрібні додаткові постачання зі Сполучених Штатів, щоб утримати лінію проти невпинних атак росії, які здійснюються зброєю та боєприпасами з Ірану та Північної Кореї. Ось чому Палата представників повинна прийняти двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, поки не пізно», — заявив Байден.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі.