США можуть конфіскувати активи підсанкційних російських олігархів на $700 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2024, 13:12

США можуть конфіскувати активи підсанкційних російських олігархів на $700 мільйонів

Сполучені Штати оприлюднили в четвер, 22 лютого, низку чергових санкцій проти росії для посилення тиску на Кремль через війну проти України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Сполучені Штати оприлюднили в четвер, 22 лютого, низку чергових санкцій проти росії для посилення тиску на Кремль через війну проти України.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Суд Південного округу Нью-Йорка висунув звинувачення проти трьох осіб, зокрема олігарха Андрія Костіна, який перебуває під санкціями, і заарештував двох його посередників.

США також подали позов про конфіскацію двох розкішних кондомініумів у Маямі, розташованих у готелі «Рітц Карлтон» вартістю $2,5 млн, які належать російському олігарху Віктору Перевалову, що перебуває під санкціями.

Також оголошено про новий обвинувальний акт проти бізнесмена Владислава Осипова у справі про банківське шахрайство у зв'язку з експлуатацією 255-футової розкішної яхти Motor Yacht Tango, що належить російському олігархові Віктору Вексельбергу, який також перебуває під санкціями.

Читайте також: Британія ввела нові санкції проти компаній та осіб, які допомагають рф у війні проти України

Як стверджується, підсанкційний олігарх Андрій Костін та його співвідповідачі нехтували санкціями США, щоб підтримувати свій розкішний спосіб життя.

«За допомогою складних схем із залученням підставних компаній і незаконних транзакцій Костін та його спільники відмивали кошти й незаконно здійснювали операції з американською валютою для утримання й поліпшення супер’яхт і розкішного будинку в Аспені, відверто ігноруючи законодавство США», — заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Ці заходи ініційовані робочою групою KleptoCapture при Міністерстві юстиції США, яку було створено в березні 2022 року для відстеження капіталу російських олігархів у зв’язку з війною.

За словами заступниці генерального прокурора США Лізи Монако, на сьогодні робоча група висунула 70 кримінальних звинувачень проти фізичних осіб і п'ять звинувачень проти компаній, а також ухвалила рішення про арешт чи конфіскацію активів на суму близько $700 млн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами