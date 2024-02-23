США можуть конфіскувати активи підсанкційних російських олігархів на $700 мільйонів

Сполучені Штати оприлюднили в четвер, 22 лютого, низку чергових санкцій проти росії для посилення тиску на Кремль через війну проти України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

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Суд Південного округу Нью-Йорка висунув звинувачення проти трьох осіб, зокрема олігарха Андрія Костіна, який перебуває під санкціями, і заарештував двох його посередників.

США також подали позов про конфіскацію двох розкішних кондомініумів у Маямі, розташованих у готелі «Рітц Карлтон» вартістю $2,5 млн, які належать російському олігарху Віктору Перевалову, що перебуває під санкціями.

Також оголошено про новий обвинувальний акт проти бізнесмена Владислава Осипова у справі про банківське шахрайство у зв'язку з експлуатацією 255-футової розкішної яхти Motor Yacht Tango, що належить російському олігархові Віктору Вексельбергу, який також перебуває під санкціями.

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Як стверджується, підсанкційний олігарх Андрій Костін та його співвідповідачі нехтували санкціями США, щоб підтримувати свій розкішний спосіб життя.

«За допомогою складних схем із залученням підставних компаній і незаконних транзакцій Костін та його спільники відмивали кошти й незаконно здійснювали операції з американською валютою для утримання й поліпшення супер’яхт і розкішного будинку в Аспені, відверто ігноруючи законодавство США», — заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Ці заходи ініційовані робочою групою KleptoCapture при Міністерстві юстиції США, яку було створено в березні 2022 року для відстеження капіталу російських олігархів у зв’язку з війною.

За словами заступниці генерального прокурора США Лізи Монако, на сьогодні робоча група висунула 70 кримінальних звинувачень проти фізичних осіб і п'ять звинувачень проти компаній, а також ухвалила рішення про арешт чи конфіскацію активів на суму близько $700 млн.