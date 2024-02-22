Перезавантаження БЕБ: Податковий комітет ВР підтримав урядовий законопроєкт попри позицію бізнесу

Податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів. Про схвалення законопроєкту повідомив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

За словами Железняка, урядовий законопроєкт підтримали 22 члени комітету.

За його словами, альтернативний законопроєкт № 10439−2, який погодив бізнес, рекомендували відхилити.

«Ухвалення законопроєкту в такому вигляді фактично означатиме, що БЕБ залишається під впливом Татарова», — написав Железняк.

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Бізнес-асоціації перед засіданням комітету заявили підтримку законопроєкту депутата Железняка, але депутати підтримали урядову версію, яка не має погодження від міжнародних партнерів.

Міністр юстиції Денис Малюська, який відстоював урядовий законопроєкт, назвав недоцільною термінову переатестацію співробітників БЕБ. Мовляв, її провести можна тільки після закінчення війни.

Також міністр озвучив дивну пропозицію, аби замість переатестації співробітників новий керівник БЕБ бронював від мобілізації «хороших» співробітників і не бронював недобросовісних.

Нагадаємо

Бізнес звернувся до голови Верховної Ради і просить не голосувати за перераховані законопроєкти у такій редакції, а доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти № 10088 і 10088−1, які реально зможуть перезавантажити БЕБ, враховуючи пропозиції бізнесу і міжнародних партнерів.

Як писав «Мінфін», навесні 2023 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошував на необхідності проведення повного перезавантаження Державної митної служби (ДМС), Державної податкової служби (ДПС), а також Бюро економічної безпеки (БЕБ) вже до кінця року.

Під повним перезавантаженням малася на увазі модель, яка вже була застосована в НАБУ (Національному антикорупційному бюро України) і САП (Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі).