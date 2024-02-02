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2 лютого 2024, 15:53

На карткові рахунки частини пенсіонерів може припинити надходити пенсія — Мінсоцполітики

Останніми днями у ЗМІ поширюється некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них. Міністерство соціальної політики стверджує, що пенсія хоча і не надходить на картковий рахунок пенсіонера, але продовжує нараховуватися.

Останніми днями у ЗМІ поширюється некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них.
Фото: pixabay.com

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У Мінсоцполітики пояснили, новина, яка була некоректно інтерпретована окремими ЗМІ, стосується іншого.

«Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24 лютого 2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок», — йдеться в повідомленні.

Причина цього — те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до 24 лютого 2022 року, проживає на тимчасово окупованій території.

«В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази», — зазначили в міністерстві.

Тому, для продовження виплат такій особі, держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий, і сам користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується їй на картку.

«Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок. Інформація щодо можливого блокування картки не відповідає дійсності», — додали в Мінсоцполітики.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
2 лютого 2024, 17:37
#
Это способ вернуть пенсионеров-беженцев в Украину!??
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