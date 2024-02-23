МВФ проти дозволу на виведення валют для компаній Ахметова, Веревського та Пінчука. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на лист Фонду на адресу НБУ.
МВФ проти того, щоб дозволяти компаніям Ахметова, Веревського та Пінчука виводити валюту за кордон
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Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі у зв'язку зі зверненням уряду до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями та з західними кредиторами.
Як стверджують співрозмовники агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, затвердженої Нацбанком влітку минулого року на виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.
Одне з джерел додало, що занепокоєння у Фонді також викликає досить значна сума можливих виплат і можливий вплив таких рішень на майбутні переговори України щодо реструктуризації суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами.
Нагадаємо, що 14 лютого Кабмін попросив НБУ дозволити ВФ Україна, ДТЕК, Метінвесту, Інтерпайпу і Кернел платежі за євробондами з України, що передбачає перевід великої суми у валюті за кордон.
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Коментарі - 6
его национализировать, повесив все международные обязательства ДТЕК
на государство Украина…
И тогда больше не будет смысла о чём-либо просить НБУ,
ведь КМУ сможет и самостоятельно погасить долги.
Когда в 2015 году банда порошенко освободила хметку от уплаты НДС на импорт угля с рф (что обошлось бюджету около 100 млн долларов), и нам подняли тарифы — МВФ сидело и тихо «потирало» ручки.
Ну, а теперь, МВФ «против»! Так против кого?
Ну для всех «самопровозглашенных» аналитиков —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі
…45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року № 812-VIII
да, вот оно какое …МВФ!
Поэтому возник ряд вопросов —
1 Откуда у предприятий которые осуществляют свою деятельность в Украине, где единственная расчетная единица -национальная валюта ГРИВНА, появится валюта?
2. Если, предположить. что валюта будет куплена на «межбанке» (ПОСТАНОВА НБУ
10.08.2005 № 281 «про порядок та умови торгівлі іноземною валютою»),то значит этот вопрос уже обсуждался с руководством НБУ?
3. Не озвучена позиция Каб Мина.
4. И для какой цели собираются «выводить» валюту для покрытия долгов предприятий зарегистрированных в Украине или для покрытия других предприятий в «орбите»?
5. Если для покрытия украинских предприятий — то где аудит этих «контор» с конкретными суммами?
6. Если для других «контор», то логичный вопрос -какое мне до этого дело, пускай ахметка и его кенты сами «кашляют» своими деньгами.
p/s
для всех продвинутых экспертов которые любят трындеть о …служебной или закрытой информации -это не тот случай!