МВФ проти того, щоб дозволяти компаніям Ахметова, Веревського та Пінчука виводити валюту за кордон

МВФ проти дозволу на виведення валют для компаній Ахметова, Веревського та Пінчука. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на лист Фонду на адресу НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі у зв'язку зі зверненням уряду до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями та з західними кредиторами.

Як стверджують співрозмовники агентства, у МВФ сумніваються, що такий індивідуальний підхід відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, затвердженої Нацбанком влітку минулого року на виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.

Одне з джерел додало, що занепокоєння у Фонді також викликає досить значна сума можливих виплат і можливий вплив таких рішень на майбутні переговори України щодо реструктуризації суверенних єврооблігацій із комерційними кредиторами.

Нагадаємо, що 14 лютого Кабмін попросив НБУ дозволити ВФ Україна, ДТЕК, Метінвесту, Інтерпайпу і Кернел платежі за євробондами з України, що передбачає перевід великої суми у валюті за кордон.

Читайте також: Рада створила спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів (бізнесу)