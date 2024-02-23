Верховна Рада України на пленарному засіданні 22 лютого прийняла постанову № 10430 про утворення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів.
23 лютого 2024, 9:36
Рада створила спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів (бізнесу)
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Основні завдання комісії
- підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;
- визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;
- забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);
- здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.
Кількісний склад ТСК становить 15 народних депутатів. Голова комісії - Галина Янченко («Слуга народу»), а заступник — Лариса Білозір (група «Довіра»). Зазначається, що строк діяльності ТСК становить один рік з дня її утворення.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1