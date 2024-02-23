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23 лютого 2024, 9:36

Рада створила спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів (бізнесу)

Верховна Рада України на пленарному засіданні 22 лютого прийняла постанову № 10430 про утворення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 22 лютого прийняла постанову № 10430 про утворення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиОсновні завдання комісії підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції; визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності; забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу); здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Основні завдання комісії

  • підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;
  • визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;
  • забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);
  • здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

Кількісний склад ТСК становить 15 народних депутатів. Голова комісії - Галина Янченко («Слуга народу»), а заступник — Лариса Білозір (група «Довіра»). Зазначається, що строк діяльності ТСК становить один рік з дня її утворення.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
nitrolog
nitrolog
23 лютого 2024, 9:46
#
Ще одніє няні бізнес не витримає, може досить вже цих «нових простих рішень»?
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