У Фонді гарантування вкладів пояснили відтік депозитів громадян на початку року

Незначний відтік вкладів, який останнім часом обговорювали у медіапросторі, не є наслідком можливих законодавчих змін, а є традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду і в попередні роки. Про це заявила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай .

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Збільшення суми вкладів

«Загалом же в банківській системі вже фіксується поступове збільшення суми вкладів фізосіб та ФОП, яка на початок лютого склала майже 1,2 трлн гривень», — сказала вона.

За її словами, при цьому структура вкладів у розрізі валют та за строковістю останні два роки залишається стабільною, що свідчить про збереження довіри вкладників.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», відтік коштів фізосіб, який був зафіксований на початку цього року, у Нацбанку пояснюють сезонним фактором і стверджують, що це «не створює загроз для стабільності фондування банків». Надто, якщо зважити, що річний темп приросту роздрібних строкових вкладів став рекордним за понад десятиліття — 37,2%. У нових гривневих депозитах надалі переважають вкладення терміном від трьох до шести місяців.