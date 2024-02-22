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22 лютого 2024, 12:17

Зеленський запропонував підвищити зарплату військовим на передовій до 200 тисяч, але не всім

Президент України Володимир Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим, які знаходяться на передовій вже два роки, до 200 000 грн. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін.

Президент України Володимир Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим, які знаходяться на передовій вже два роки, до 200 000 грн.
Фото: sud.ua

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«Під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 тис. грн», — написав він у Telegram.

Варто зазначити, щоб збільшити зарплату військовим, необхідно внести зміни до бюджету.

Нагадаємо

Вчора, 21 лютого, відбулося засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Володимиром Зеленським.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+68
bonv
bonv
22 лютого 2024, 12:27
#
Гроші звідки? Популісти при владі.
+
+53
bonv
bonv
22 лютого 2024, 12:29
#
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ.
А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+15
VikVikVik
VikVikVik
22 лютого 2024, 13:15
#
Цей сайт просто знущається. Кнопка заблокувати не працює, при оновлення знову активна.
«Повідомити про помилку» теж не працює

Є варіанти, як обмежити коментарі від схожих «надрозумних» інфікованих акаунтів?
+
+33
Злий Інвестор
Злий Інвестор
22 лютого 2024, 12:29
#
Ну нарешті перша ініциатива в правильному напрямку. Треба тільки розібратися як це профінансувати.
+
0
FogBRD
FogBRD
22 лютого 2024, 12:55
#
А то что к тому времени доживет процентов 5 вас нисколько не смущает
+
0
penetrator1963
penetrator1963
22 лютого 2024, 13:00
#
Очень спорное предложение. почему не 500.000, почему только 200.000?
1) сколько их солдат, которые на передовой более 2 лет? 2 года непрерывно на передовой или 2 года суммарно?
2) остальные на передовой не заработали прибавку +100.000?
3) предложение сделано в преддверии аудита Сырским резервов и ротации тех, кто сидел 2 года в тылу, на передовую.
4) признак того, что дела не особо, что в 2024 году украинца можно загнать на фронт только деньгами. украинцы и деньги имеют свойство заканчиваться.
+
0
mphet26
mphet26
22 лютого 2024, 13:11
#
На кухне в Житомирской области числится 30 человек, а на фронте без ротации месяцами.
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