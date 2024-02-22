Президент України Володимир Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим, які знаходяться на передовій вже два роки, до 200 000 грн. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін.
22 лютого 2024, 12:17
Зеленський запропонував підвищити зарплату військовим на передовій до 200 тисяч, але не всім
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«Під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 тис. грн», — написав він у Telegram.
Варто зазначити, щоб збільшити зарплату військовим, необхідно внести зміни до бюджету.
Нагадаємо
Вчора, 21 лютого, відбулося засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Володимиром Зеленським.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
«Повідомити про помилку» теж не працює
Є варіанти, як обмежити коментарі від схожих «надрозумних» інфікованих акаунтів?
1) сколько их солдат, которые на передовой более 2 лет? 2 года непрерывно на передовой или 2 года суммарно?
2) остальные на передовой не заработали прибавку +100.000?
3) предложение сделано в преддверии аудита Сырским резервов и ротации тех, кто сидел 2 года в тылу, на передовую.
4) признак того, что дела не особо, что в 2024 году украинца можно загнать на фронт только деньгами. украинцы и деньги имеют свойство заканчиваться.