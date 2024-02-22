Зеленський запропонував підвищити зарплату військовим на передовій до 200 тисяч, але не всім

Президент України Володимир Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим, які знаходяться на передовій вже два роки, до 200 000 грн. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін.