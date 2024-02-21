Головне за середу: НБУ змінив валютні правила для бізнесу, нові санкції проти рф

Національний банк з 21 лютого змінює окремі правила роботи з валютою для бізнесу, які покликані запобігти непродуктивному відпливу капіталу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

За підсумками 20 перевірок банкам донараховано 7,8 млрд грн податків та зменшено задекларований збиток на 4,1 млрд — ДПС

Органи Державної податкової служби України у 2023 році провели 20 виїзних перевірок банків, у ході яких було донараховано 7,8 млрд грн, а задекларовані збитки скорочено на 4,1 млрд грн.

Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти рф

Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Туреччина: інфляція понад 60%, нацвалюта продовжує падіння, чому країну любить інвестор

В останні роки Туреччина впевнено лідирує в Європі за темпами інфляції та падіння національної валюти. Навіть Україна під час повномасштабної війни демонструє куди кращі фінансові показники.