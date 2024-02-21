У Китаї найбільші банки припинили приймати платежі з рф — ЗМІ

Три найбільші банки Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China — перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій. Про це пишуть «Известия» із посиланням на джерела.

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За словами опитаних газетою експертів, рішення пов'язане з ризиками вторинних санкцій.

Ці три банки займають перше, друге і четверте місця за обсягом активів у Китаї.

За словами гендиректора компанії «Перша Група» Олексія Порошина, кредитні організації почали повідомляти про припинення приймання платежів з початку січня. Водночас операції з російськими банками, які не потрапили під санкції, поки тривають.

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