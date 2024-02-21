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21 лютого 2024, 19:16

У Китаї найбільші банки припинили приймати платежі з рф — ЗМІ

Три найбільші банки Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China — перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій. Про це пишуть «Известия» із посиланням на джерела.

Три найбільші банки Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China — перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.
Фото: Pixabay

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За словами опитаних газетою експертів, рішення пов'язане з ризиками вторинних санкцій.

Ці три банки займають перше, друге і четверте місця за обсягом активів у Китаї.

За словами гендиректора компанії «Перша Група» Олексія Порошина, кредитні організації почали повідомляти про припинення приймання платежів з початку січня. Водночас операції з російськими банками, які не потрапили під санкції, поки тривають.

До теми: Російський рубль впевнено дешевшає на тлі проблем із банками Туреччини, Китаю та ОАЕ

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
21 лютого 2024, 19:36
#
В Китае только об этом ничего не знают, Bank of China еще утром опроверг https://m.ru.investing.com/news/personal-finance-news/article-2372178?ampMode=1 Вообще ссылаться на новости из заблокированного в Украине ресурса, такое себе
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