Російський рубль впевнено дешевшає на тлі проблем із банками Туреччини, Китаю та ОАЕ

Російський рубль продовжує повільно, але впевнено дешевшати на московській біржі на тлі проблем із платежами через банки Туреччини, Китаю та ОАЕ, через які під ударом виявилися експортні доходи російської економіки. Про це повідомляє The Moscow Times.

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На торгах у середу, 21 лютого, курс євро вперше за шість тижнів підіймався понад 100 рублів. Європейська валюта досягала позначки 100,06 рубля (рекорд із 9 січня), а долар подорожчав до 92,56 рубля.

З середини січня курси зросли більш ніж на 4 рублі, всупереч заходам ЦБ, який різко підняв ключову ставку та зобов'язав експортерів продавати на біржі майже всю валюту. Ризиком для рубля стало «посилення санкційної політики», яка позначилася, зокрема, на постачанні російських енергоносіїв, вказує аналітик «Фінама» Микола Дудченко.

З початку року російські компанії мають проблеми з розрахунками в банках «дружніх» країн. Першими блокувати платежі почали кредитні організації Туреччини, через що до лютого, за даними Reuters, «встали» розрахунки за нафту, що продається на турецький ринок. Слідом закривати рахунки російськими компаніями стали банки Об'єднаних Арабських Еміратів, де під ударом опинилася, зокрема «Роснефть», якій відмовили в обслуговуванні в дирхамах. Крім того, від розрахунків з підсанкційними банками росії відмовилися три найбільші кредитні організації Китаю.

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