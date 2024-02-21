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21 лютого 2024, 18:13

Російський рубль впевнено дешевшає на тлі проблем із банками Туреччини, Китаю та ОАЕ

Російський рубль продовжує повільно, але впевнено дешевшати на московській біржі на тлі проблем із платежами через банки Туреччини, Китаю та ОАЕ, через які під ударом виявилися експортні доходи російської економіки. Про це повідомляє The Moscow Times.

Російський рубль продовжує повільно, але впевнено дешевшати на московській біржі на тлі проблем із платежами через банки Туреччини, Китаю та ОАЕ, через які під ударом виявилися експортні доходи російської економіки.
Фото: Pixabay

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На торгах у середу, 21 лютого, курс євро вперше за шість тижнів підіймався понад 100 рублів. Європейська валюта досягала позначки 100,06 рубля (рекорд із 9 січня), а долар подорожчав до 92,56 рубля.

З середини січня курси зросли більш ніж на 4 рублі, всупереч заходам ЦБ, який різко підняв ключову ставку та зобов'язав експортерів продавати на біржі майже всю валюту. Ризиком для рубля стало «посилення санкційної політики», яка позначилася, зокрема, на постачанні російських енергоносіїв, вказує аналітик «Фінама» Микола Дудченко.

З початку року російські компанії мають проблеми з розрахунками в банках «дружніх» країн. Першими блокувати платежі почали кредитні організації Туреччини, через що до лютого, за даними Reuters, «встали» розрахунки за нафту, що продається на турецький ринок. Слідом закривати рахунки російськими компаніями стали банки Об'єднаних Арабських Еміратів, де під ударом опинилася, зокрема «Роснефть», якій відмовили в обслуговуванні в дирхамах. Крім того, від розрахунків з підсанкційними банками росії відмовилися три найбільші кредитні організації Китаю.

Читайте також: Річний прибуток «Роснафти» досяг $14 мільярдів

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+60
Vadim531
Vadim531
21 лютого 2024, 18:40
#
Впевнено дешевшае пока только гривна, увы, и дна не видно, могли б и не позорится сейчас этими новостями про рубль
+
+30
neverice
neverice
21 лютого 2024, 18:49
#
Не заздріть з болот. Курс гривні практично не змінний вже півтора року. І навіть сильніша, ніж рік тому.
+
0
xapyga
xapyga
21 лютого 2024, 19:09
#
Не смешно, уже надоели эти новости. рубль был 150 к 1 баксу в начале полномаштабной
за него стоит писать как он пойдет в пике, а так вообще не интересно что у них там происходит
+
0
Lamo
Lamo
21 лютого 2024, 19:02
#
Брехня, нема там ніякого «впевненого».
+
0
xapyga
xapyga
21 лютого 2024, 19:10
#
Ппц, дурят даже в этом думал к 100 приблизился. Я буквально на днях смотрел был 93, тут пишут 92 это подорожал…
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