Річний прибуток «Роснеєфті» досяг $14 мільярдів

Найбільший російський виробник нафти «Роснеєфть» повідомив про зростання чистого прибутку на 47,2% у 2023 році до 1,3 трлн рублів ($14,07 млрд). Про це повідомляє Reuters.

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Компанія також заявила, що працює над нарощуванням своїх газовидобувних потужностей в умовах зовнішнього впливу й обмеження на нафту.

Захід запровадив широкі санкції проти російського експорту енергоресурсів, намагаючись позбавити Кремль важливих доходів від нафти та газу після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Загроза США застосувати санкції до фінансових компаній, які ведуть бізнес з росією, охолодила турецько-російську торгівлю, наприклад, уповільнивши деякі платежі за російську нафту, стверджують джерела, обізнані з цим питанням.

«Роснеєфть» заявила, що її видобуток сирої нафти і газового конденсату у 2023 році склав 193,6 млн тонн, не надавши порівняння з 2022 роком.

Загальний видобуток вуглеводнів минулого року склав 269,8 млн тонн, у тому числі 92,7 млрд кубометрів газу.

«В результаті суворого контролю за витратами та роботи над підвищенням ефективності собівартість одиниці видобутку вуглеводнів на кінець 2023 року знизилася до $2,6/барелів нефтяного еквіваленту», — сказав Ігор Сєчін, глава «Роснеєфті».

Прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA) збільшився на 17,8% до 3,0 трлн рублів, а виручка зросла на 1,3% до 9,2 трлн рублів.

Капітальні витрати у 2023 році склали 1,3 трлн рублів, а скоригований вільний грошовий потік склав 1,4 трлн рублів, повідомила компанія.

У своїй заяві Сєчін піддав критиці російський центральний банк, раніше критикуючи банк наприкінці 2023 року через послідовне підвищення ставок, яке призвело до того, що вартість запозичень досягла поточного рівня в 16%.

«У зв'язку зі зростанням процентних ставок з другої половини року компанія зосередила свою увагу на зниженні загального боргового навантаження», — заявив Сєчін.

Він сказав, що заборгованість за достроковим погашенням і чистий фінансовий борг разом скоротилися на 0,7 трлн рублів, але зазначив, що процентні витрати «Роснеєфті» за останній квартал 2023 року були в 1,5 раза вище, ніж за той же період 2022 року.

«Витрати на відсотки зросли, в тому числі, за рахунок підвищення ключової ставки Банку Росії і подальшого підвищення процентної маржі банками, що призвело до зростання прибутку банківського сектора у 2023 році до рекордного рівня», — зазначив Сєчін.