Річний прибуток «Роснеєфті» досяг $14 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 лютого 2024, 14:13

Річний прибуток «Роснеєфті» досяг $14 мільярдів

Найбільший російський виробник нафти «Роснеєфть» повідомив про зростання чистого прибутку на 47,2% у 2023 році до 1,3 трлн рублів ($14,07 млрд). Про це повідомляє Reuters.

Найбільший російський виробник нафти «Роснеєфть» повідомив про зростання чистого прибутку на 47,2% у 2023 році до 1,3 трлн рублів ($14,07 млрд).
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія також заявила, що працює над нарощуванням своїх газовидобувних потужностей в умовах зовнішнього впливу й обмеження на нафту.

Захід запровадив широкі санкції проти російського експорту енергоресурсів, намагаючись позбавити Кремль важливих доходів від нафти та газу після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Загроза США застосувати санкції до фінансових компаній, які ведуть бізнес з росією, охолодила турецько-російську торгівлю, наприклад, уповільнивши деякі платежі за російську нафту, стверджують джерела, обізнані з цим питанням.

«Роснеєфть» заявила, що її видобуток сирої нафти і газового конденсату у 2023 році склав 193,6 млн тонн, не надавши порівняння з 2022 роком.

Загальний видобуток вуглеводнів минулого року склав 269,8 млн тонн, у тому числі 92,7 млрд кубометрів газу.

«В результаті суворого контролю за витратами та роботи над підвищенням ефективності собівартість одиниці видобутку вуглеводнів на кінець 2023 року знизилася до $2,6/барелів нефтяного еквіваленту», — сказав Ігор Сєчін, глава «Роснеєфті».

Прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA) збільшився на 17,8% до 3,0 трлн рублів, а виручка зросла на 1,3% до 9,2 трлн рублів.

Капітальні витрати у 2023 році склали 1,3 трлн рублів, а скоригований вільний грошовий потік склав 1,4 трлн рублів, повідомила компанія.

У своїй заяві Сєчін піддав критиці російський центральний банк, раніше критикуючи банк наприкінці 2023 року через послідовне підвищення ставок, яке призвело до того, що вартість запозичень досягла поточного рівня в 16%.

«У зв'язку зі зростанням процентних ставок з другої половини року компанія зосередила свою увагу на зниженні загального боргового навантаження», — заявив Сєчін.

Він сказав, що заборгованість за достроковим погашенням і чистий фінансовий борг разом скоротилися на 0,7 трлн рублів, але зазначив, що процентні витрати «Роснеєфті» за останній квартал 2023 року були в 1,5 раза вище, ніж за той же період 2022 року.

«Витрати на відсотки зросли, в тому числі, за рахунок підвищення ключової ставки Банку Росії і подальшого підвищення процентної маржі банками, що призвело до зростання прибутку банківського сектора у 2023 році до рекордного рівня», — зазначив Сєчін.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами