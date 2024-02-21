Японія спростила видачу віз для короткострокового перебування українців

Уряд Японії дозволив видачу багаторазових віз із терміном дії 5 років та періодом перебування в країні до 90 днів для кожного візиту українським бізнесменам і родичам біженців від війни в Україні. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС Японії.

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Ідеться про працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між двома країнами, членів родин евакуйованих з України, котрі проживають в Японії, а також заможних українців із високими доходами та їхні родини.

Ці категорії громадян отримають право звертатись за багаторазовими візами для короткострокового перебування в Японії, відповідно, з діловими цілями чи з метою відвідування родичів або знайомих.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що рішення про послаблення візових вимог прийняте з нагоди японсько-української конференції з відновлення, що пройшла в понеділок у Токіо, та має на меті сприяти подальшому розвитку двосторонніх відносин.

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«Очікується, що згадане спрощення візового режиму покращить зручність для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії», — зазначили в МЗС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в умовах повномасштабної російської агресії Японія є одним із лідерів у підтримці України в усіх можливих напрямах. Японія вже надала підтримку на суму понад $4,6 млрд, у тому числі близько $372 млн — у формі грантів.