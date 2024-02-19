З лютого 2022 року Японія спрямувала $4,6 млрд Україні

В умовах повномасштабної російської агресії Японія є одним із лідерів у підтримці України в усіх можливих напрямах. Японія вже надала підтримку на суму понад $4,6 млрд, у тому числі близько $372 млн — у формі грантів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Допомога Японії

«Ця допомога є життєво важливою для забезпечення економічної та фінансової стабільності України. Я вдячний за продуктивну співпрацю у межах Платформи донорів України, а також за лідерство у консолідації зусиль міжнародної спільноти, яке Японія продемонструвала під час головування в G7 у 2023 році», — зазначив міністр фінансів України.

Кошти від Японії на бюджетну підтримку були залучені через п'ять проєктів Світового банку: PEACE in Ukraine, INSPIRE, ARISE, HOPE та Development Policy Loan. А також через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

У 2024 році Україна розраховує залучити $37,3 млрд від міжнародних партнерів на соціальну та гуманітарну сфери. У перші місяці року Японія є найбільшим донором фінансової допомоги. Загалом у першому кварталі очікується, що допомога сягне близько $2,2 млрд. Кошти буде залучено через рамкові проєкти Світового банку.

Міністр фінансів також зауважив, що розширення співпраці з Японією, у тому числі державно-приватної, — пріоритет України для ефективного відновлення.

Згідно з останніми оцінками RDNA3 потреби на відбудову становлять майже $486 млрд, на швидке відновлення — $15 млрд.

«Масштабне відновлення вимагатиме міцної та тривалої співпраці Уряду України з приватним сектором. Ми готові спільно працювати, щоб забезпечити сприятливі умови для залучення японського бізнесу. Окрім того, для нас є цінними досвід та експертиза Японії у реалізації проєктів із відновлення», — додав Марченко.