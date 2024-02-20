Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні — Шмигаль
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Що відомо
«Відповідні документи було підписано під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Подякував за це міністру економіки, торгівлі та промисловості Японії Кену Сайто під час нашої особистої зустрічі», — зазначив Шмигаль.
За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI складатиметься із двох частин. Це, зокрема гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.
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Також співрозмовники обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між державами. Шмигаль запропонував Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій.
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