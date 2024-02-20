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20 лютого 2024, 9:22

Японія виділить 1,25 мільярда євро для підтримки своїх інвесторів в Україні — Шмигаль

Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки своїх інвесторів в Україні.
Фото: facebook.com/dshmyhal

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Що відомо

«Відповідні документи було підписано під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Подякував за це міністру економіки, торгівлі та промисловості Японії Кену Сайто під час нашої особистої зустрічі», — зазначив Шмигаль.

За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI складатиметься із двох частин. Це, зокрема гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.

Читайте: У Токіо Шмигаль запросив японців стати частиною «українського економічного дива»

Також співрозмовники обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між державами. Шмигаль запропонував Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 лютого 2024, 9:23
#
А тут багато бз.унів б.діли…
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