Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum торгується на максимумах від квітня 2022 року й тестує психологічну позначку $3 тис. Про це свідчать дані агрегатора CoinMarketCap.
20 лютого 2024, 15:39
Ethereum тестує позначку $3 тисячі й торгується на максимумах за два роки
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На момент написання новини, ціна Ethereum становить $2 919, а на початку доби був встановлений локальний максимум — $2983. На такому рівні востаннє монета торгувалась у квітні 2022 року. Історичний максимум ETH досяг
Динаміка ціни Ethereum за весь час / Джерело: CoinMarketCap
Нагадаємо, що нещодавно перша криптовалюта біткоїн також оновила максимум за останні 2 роки й закріпилась за позначкою $50 тис.
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Джерело: Мінфін
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