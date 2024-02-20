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20 лютого 2024, 15:39

Ethereum тестує позначку $3 тисячі й торгується на максимумах за два роки

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum торгується на максимумах від квітня 2022 року й тестує психологічну позначку $3 тис. Про це свідчать дані агрегатора CoinMarketCap.

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum торгується на максимумах від квітня 2022 року й тестує психологічну позначку $3 тис.
Фото: Pixabay

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На момент написання новини, ціна Ethereum становить $2 919, а на початку доби був встановлений локальний максимум — $2983. На такому рівні востаннє монета торгувалась у квітні 2022 року. Історичний максимум ETH досяг 16.11.2021 — $4,891.

Динаміка ціни Ethereum за весь час / Джерело: CoinMarketCap

Нагадаємо, що нещодавно перша криптовалюта біткоїн також оновила максимум за останні 2 роки й закріпилась за позначкою $50 тис.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Prya
Prya
20 лютого 2024, 15:44
#
Попробую сванговать, что в преспективе еще, абсолютный максимум будет переписан
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