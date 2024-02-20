Приплив у криптофонди, Binance видалить 6 торгових пар із кредитним плечем: що нового на ринку

Binance видалить шість торгових пар із кредитним плечем

Криптовалютна біржа Binance оголосила, що 28 лютого з 08:00 за київським часом припинить підтримку шести пар криптоактивів із кредитним плечем.

Зміни торкнуться:

BNBUP/USDT;

BNBDOWN/USDT;

ETHUP/USDT;

ETHDOWN/USDT;

BTCUP/USDT;

BTCDOWN/USDT.

Усі пов’язані з перерахованими вище парами торгові ордери будуть видалені автоматично без можливості подальшого розміщення.

Користувачам рекомендується обміняти зазначені токени з кредитним плечем на інші до запланованого часу припинення торгівлі. В іншому разі біржа автоматично конвертує їх у USDT на основі відповідної вартості чистих активів (NAV) на момент видалення.

У Південній Кореї розглянуть можливість запуску спотових біткоїн-ETF — ЗМІ

Правляча партія Південної Кореї планує включити питання схвалення спотових біткоїн-ETF у передвиборчу кампанію. Про це заявили місцеві ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року Комісія з фінансових послуг Південної Кореї заявила, що актуальне законодавство не дозволяє запустити цю категорію біржових фондів.

Незабаром після цього в адміністрації президента Юна Сок Еля зазначили, що не поспішають відмовлятися від цієї можливості. Ба більше, голова Служби фінансового нагляду Південної Кореї має намір проконсультуватися з керівником Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслером з цього питання.

Місцеві ЗМІ заявили, що правляча партія планує включити питання спотових біткоїн-ETF у свою передвиборчу кампанію. На думку експертів, це дасть змогу отримати голоси молодої аудиторії.

З цією ж метою партія лобіює відтермінування законопроєкту про оподаткування криптоактивів. Нагадаємо, його планують перенести на 2027 рік.

Крім спотових біткоїн-ETF, законодавці також мають намір розглянути питання інституційних інвестицій у криптоактиви та первинної біржової пропозиції (IEO).

Вибори в уряд Південної Кореї відбудуться у квітні 2024 року. Після цього, імовірно, законодавці розглянуть другу частину галузевого законопроєкту. Першу було ухвалено в червні 2023 року.

Криптобіржу FixFloat зламали на $26 мільйонів

Команда криптовалютної біржі FixFloat підтвердила злом, унаслідок якого втрати становили щонайменше $26 млн у біткоїні та Ethereum.

«Підтверджуємо, що злом і крадіжка коштів дійсно були. Ми поки не готові робити публічні коментарі з цього приводу, оскільки працюємо над усуненням усіх можливих вразливостей, підвищенням безпеки, проведенням розслідування», — йдеться в повідомленні.

З 17 лютого деякі користувачі платформи почали повідомляти про припинення транзакцій і зникнення активів. У FixFloat спочатку послалися на технічні проблеми.

Згідно з ончейн-даними, зловмисники вивели 409 BTC (понад $21 млн) і 1728 ETH (понад $5 млн).

FixFloat — некастодіальна біржа, яка забезпечує автоматизований обмін криптовалют без реєстрації та процедур KYC («Знай свого клієнта»). За даними SEMrush, найбільша частка трафіку на майданчик надходить зі США (22%), Великої Британії (9%) і Франції (8%).

Аналітики зафіксували приплив $2,45 млрд у криптофонди

Приплив коштів у криптовалютні інвестпродукти з 10 по 16 лютого склав рекордні $2,45 млрд. Від цієї суми 99% припало на біткоїн. Про це йдеться у звіті CoinShares.

«Це свідчить про значне прискорення чистого припливу коштів, широко розподіленого між різними провайдерами, що вказує на зростаючий інтерес до спотових ETF», — пояснили аналітики.

За їхніми словами, від початку року приплив склав «вражаючі» $5,2 млрд. Обсяг активів під управлінням повернувся до рівнів грудня 2021 року — $67 млрд.

У структури, які дають змогу відкривати шорт за першою криптовалютою, клієнти вклали $5,8 млн (тижнем раніше відтік становив $0,4 млн).

Ethereum-фонди отримали $21 млн, Avalanche, Chainlink і Polygon — $1 млн і по $0,9 млн відповідно.

Продукти на базі кошика альткоїнів втратили $0,9 млн. Негативну динаміку також показали інструменти на основі Solana (-$1,6 млн) і Cardano (-$5,9 млн). У першому випадку, як вважають у CoinShares, причиною став лютневий збій.