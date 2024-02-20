Фонд гарантування продає активи банків на 2,49 мільярда гривень

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«Цього тижня (19−23 лютого) у системі Прозорро.Продажі запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 488,5 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 1 982,7 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 459,4 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

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Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 46,4 млн грн, цінні папери — за 0,04 млн грн.

Нагадаємо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні 2024 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 23,6 млн грн гарантованого відшкодування.