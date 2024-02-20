Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня планує продати активи 10 банків на загальну суму 2,49 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Фонд гарантування продає активи банків на 2,49 мільярда гривень
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«Цього тижня (19−23 лютого) у системі Прозорро.Продажі запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 488,5 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із них на суму 1 982,7 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 459,4 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
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Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 46,4 млн грн, цінні папери — за 0,04 млн грн.
Нагадаємо
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні 2024 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 23,6 млн грн гарантованого відшкодування.
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