Угорщина зняла вето з нових санкцій ЄС проти росії

Угорщина не заважатиме запровадженню 13-го пакету санкцій ЄС проти росії, оскільки в пакеті більше немає положень, що суперечать інтересам Угорщини. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі із колегами з країн ЄС у Брюсселі.

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Позиція Угорщини

«На етапі підготовки 13-го пакету санкцій з нього вдалося виключити всі елементи, які б суперечили економічним інтересам Угорщини. Тому ми вважаємо, що з цього погляду використовувати вето не мало б сенсу. Водночас я думаю, що Європейський Союз ухвалює неправильне рішення», — заявив він.

Сійярто додав, що Угорщина не блокуватиме виділення 5 млрд євро для Європейського фонду світу, кошти з якого йдуть на підтримку Києва, якщо частка Будапешта буде використана для інших цілей.

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13-й пакет санкцій проти росії

Європейський союз планує ухвалити 13-й пакет санкцій до другої річниці вторгнення росії в Україну. Санкції заплановані проти майже 200 організацій та фізосіб, у тому числі представників третіх країн, які допомагали росії оминати попередні обмеження.

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Будапешт заперечував проти наміру включити до списку санкцій кілька китайських компаній.