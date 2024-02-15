Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти росії — FT

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Позиція Угорщини

Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти таких заходів. Причиною співрозмовники видання називають включення до нового пакету китайських компаній, які сприяють рф у війні в Україні.

Співрозмовник FT охарактеризував такі дії як «дуже плідний обмін думками».

Як зазначає видання, постійний представник Угорщини при ЄС «попросив ще трохи часу, щоби проаналізувати зміст пропозицій».

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Дискусії триватимуть, а міністри країн-членів ЄС, ймовірно, порушать це питання на засіданні наступного тижня, зазначає FT.

Що включає 13-й пакет

ЄС планує схвалити пакет санкцій, який стане 13-м з моменту вторгнення росії в Україну, до 24 лютого.

Запропоновані санкції, для прийняття яких необхідна підтримка всіх держав-членів, передбачають внесення до списку близько 110 фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у виробництві та постачанні зброї, а також компонентів та обладнання, необхідних для її створення.

Нагадаємо

18 грудня Європейська рада ухвалила 12-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну росії проти України.