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19 лютого 2024, 17:00

Україна та Японія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування. Що відомо

19 лютого 2024 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Конвенцію між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол до неї.

19 лютого 2024 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Конвенцію між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол до неї.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо це значить«Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Фото:mof.gov.ua

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить

«Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Конвенцією встановлюються правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї Договірної Держави з джерел у іншій Договірній Державі.

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Зокрема, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів (5% — для дивідендів, які отримує компанія Договірної Держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої Договірної Держави, яка такі дивіденди виплачує), процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит) і роялті (5%).

Крім того, у Конвенції визначаються методи усунення Договірними Державами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», в умовах повномасштабної російської агресії Японія є одним із лідерів у підтримці країни в усіх можливих напрямах. Японія вже надала підтримку на суму понад $4,6 млрд, у тому числі близько $372 млн — у формі грантів.

Джерело: Мінфін
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