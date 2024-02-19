Україна та Японія підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування. Що відомо

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Що це значить

«Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Конвенцією встановлюються правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї Договірної Держави з джерел у іншій Договірній Державі.

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Зокрема, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів (5% — для дивідендів, які отримує компанія Договірної Держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої Договірної Держави, яка такі дивіденди виплачує), процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит) і роялті (5%).

Крім того, у Конвенції визначаються методи усунення Договірними Державами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», в умовах повномасштабної російської агресії Японія є одним із лідерів у підтримці країни в усіх можливих напрямах. Японія вже надала підтримку на суму понад $4,6 млрд, у тому числі близько $372 млн — у формі грантів.