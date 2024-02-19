У Токіо Шмигаль запросив японців стати частиною «українського економічного дива»

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Про це він повідомив під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі прем'єра Японії Фуміо Кішіди.

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Що сказала українська сторона

«Уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з’явилося «українське економічне диво», — наголосив голова українського уряду.

Під час конференції Шмигаль розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз. Це енергетика, аграрний сектор, інфраструктура тощо.

Під час конференції представники урядів України та Японії підписали 56 документів.

Що сказали японці

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв підтримку у відбудові України й послабити візовий контроль, а також оголосив, що Японська організація зовнішньої торгівлі відкриє офіс у Києві, передає Голос Америки.

Японія пообіцяла надати понад $10 мільярдів допомоги Україні.

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