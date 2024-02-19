Кількість користувачів терміналами у смартфоні зросла у 5 разів

В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони — за рік кількість активних користувачів застосунку «Термінал» зросла у 5 разів. Про це повідомили у Приватбанку .

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Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу Приватбанку Сергій Макаренко, за останній рік кількість торговців, що завантажили застосунок «Термінал» та зробили щонайменше одну транзакцію зросла майже у пʼять разів з 14 тисяч до 48 тисяч, а загалом застосунок встановили 83 тисячі клієнтів.

Україна стала третьої країною в Європі та сьомої в світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише телефон.

Топ-5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон та «Термінал»:

торгівці на продовольчих та промислових ринках;

крамниці товарів для дому;

продуктові крамниці;

салони краси;

кафе та ресторани.

У 2023 році за допомогою «Терміналу» українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн. За кількістю оплат через «Термінал» та смартфон лідирують продуктові крамниці — майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування — 420 тисяч.

Найбільший середній чек — у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

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