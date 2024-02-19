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19 лютого 2024, 15:37

Кількість користувачів терміналами у смартфоні зросла у 5 разів

В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони — за рік кількість активних користувачів застосунку «Термінал» зросла у 5 разів. Про це повідомили у Приватбанку.

В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони — за рік кількість активних користувачів застосунку «Термінал» зросла у 5 разів.

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Як повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу Приватбанку Сергій Макаренко, за останній рік кількість торговців, що завантажили застосунок «Термінал» та зробили щонайменше одну транзакцію зросла майже у пʼять разів з 14 тисяч до 48 тисяч, а загалом застосунок встановили 83 тисячі клієнтів.

Україна стала третьої країною в Європі та сьомої в світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, маючи лише телефон.

Топ-5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують прийом оплати через смартфон та «Термінал»:

  • торгівці на продовольчих та промислових ринках;
  • крамниці товарів для дому;
  • продуктові крамниці;
  • салони краси;
  • кафе та ресторани.

У 2023 році за допомогою «Терміналу» українці оплатили 7,8 мільйонів покупок на суму понад 3,2 млрд грн. За кількістю оплат через «Термінал» та смартфон лідирують продуктові крамниці — майже 600 тис за рік, та заклади громадського харчування — 420 тисяч.

Найбільший середній чек — у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
19 лютого 2024, 15:44
#
Странно, в большинстве таких учреждений (особенно рынок) я видел разве что написанную на картонке карту для переводов)
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