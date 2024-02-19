За тиждень інвестори вклали в біткоїн-ETF $2,2 млрд

З 12 по 16 лютого біржові фонди на біткоїн залучили $2,2 млрд інвестицій пайовиків. Це більше, ніж приплив у будь-які інші ETF на американському ринку.

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Лідером, за даними аналітиків біржі BitMEX, залишається спотовий ETF на біткоїн найбільшої компанії BlackRock, що управляє. За тиждень у цей фонд вклали 1,6 млрд дол.

Про вдалий тиждень прозвітували й інші компанії — фонд Filelity FBTC залучив $648,5 млн за тиждень. ETF ARKB компанії 21Shares ― $405 млн, а у фонд BITB фірми Bitwise пайовики інвестували $232,1 млн. Результати були б ще вищими, якби не відтік коштів, що триває, з фонду GBTC компанії Grayscale.

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