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19 лютого 2024, 9:16

За тиждень інвестори вклали в біткоїн-ETF $2,2 млрд

З 12 по 16 лютого біржові фонди на біткоїн залучили $2,2 млрд інвестицій пайовиків. Це більше, ніж приплив у будь-які інші ETF на американському ринку.

З 12 по 16 лютого біржові фонди на біткоїн залучили $2,2 млрд інвестицій пайовиків.
Фото:fintechinsider

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Лідером, за даними аналітиків біржі BitMEX, залишається спотовий ETF на біткоїн найбільшої компанії BlackRock, що управляє. За тиждень у цей фонд вклали 1,6 млрд дол.

Про вдалий тиждень прозвітували й інші компанії — фонд Filelity FBTC залучив $648,5 млн за тиждень. ETF ARKB компанії 21Shares ― $405 млн, а у фонд BITB фірми Bitwise пайовики інвестували $232,1 млн. Результати були б ще вищими, якби не відтік коштів, що триває, з фонду GBTC компанії Grayscale.

Читайте: Приплив коштів у біткоїн-ETF досяг рекордних $631 млн за один день

Конвертований в ETF з приватного фонду, GBTC має менш привабливі умови, тому інвестори продовжують перекладати гроші в інші інструменти.

За тиждень із фонду вивели $624 млн. З моменту конвертації капіталізація GBTC знизилася на $7 млрд. Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас вважає, що запуск спотових ETF на біткоїн і інтерес до них став одним із головних факторів зростання криптовалютного ринку.

Читайте: Спотові Bitcoin-ETF: чи вдасться на них заробити вже 2024 року

Джерело: Мінфін
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