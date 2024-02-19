З 12 по 16 лютого біржові фонди на біткоїн залучили $2,2 млрд інвестицій пайовиків. Це більше, ніж приплив у будь-які інші ETF на американському ринку.
За тиждень інвестори вклали в біткоїн-ETF $2,2 млрд
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Лідером, за даними аналітиків біржі BitMEX, залишається спотовий ETF на біткоїн найбільшої компанії BlackRock, що управляє. За тиждень у цей фонд вклали 1,6 млрд дол.
Про вдалий тиждень прозвітували й інші компанії — фонд Filelity FBTC залучив $648,5 млн за тиждень. ETF ARKB компанії 21Shares ― $405 млн, а у фонд BITB фірми Bitwise пайовики інвестували $232,1 млн. Результати були б ще вищими, якби не відтік коштів, що триває, з фонду GBTC компанії Grayscale.
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Конвертований в ETF з приватного фонду, GBTC має менш привабливі умови, тому інвестори продовжують перекладати гроші в інші інструменти.
За тиждень із фонду вивели $624 млн. З моменту конвертації капіталізація GBTC знизилася на $7 млрд. Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас вважає, що запуск спотових ETF на біткоїн і інтерес до них став одним із головних факторів зростання криптовалютного ринку.
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