Україна може обмежити торгівлю з Польщею у відповідь на блокади — Forbes

В українському уряді обговорюють запровадження обмежень на торгівлю з Польщею у зв’язку з тим, що проблема з регулярними блокадами кордону не вирішується. Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела в українській владі.

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Видання називає своїми джерелами «двох топпосадовців в уряді», які погодилися коментувати лише анонімно.

«Хотілося б уникнути цього, але ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити», — сказав один зі співрозмовників.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у коментарях 15 лютого натякав, що Україна думає над якимись кроками у відповідь, але не озвучив конкретики.

«Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати», — сказав він, зазначивши, що якісь рішення можливі протягом наступних двох тижнів.

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