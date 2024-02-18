Пріцкер: економіка України стійка й активна

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, виступаючи в рамках зустрічей на Мюнхенській конференції з безпеки, відзначила стійкість і активність економіки України. Про це передає Інтерфакс-Україна.

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Як зазначила Пріцкер, «європейці вже зробили свою частину роботи, тепер наша черга очолити її». «Оборонний сектор України — це можливість для зростання економіки країни та перемоги у війні», — наголосила вона.

Пріцкер також повідомила, що економічна стійкість Києва надихає весь світ.

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