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18 лютого 2024, 10:02

США передали $500 тисяч конфіскованих російських коштів Україні

Мін'юст США передав російські $500 тисяч для України через Естонію. Ці кошти були конфісковані за незаконну торгівлю зброєю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.

Мін'юст США передав російські $500 тисяч для України через Естонію.
Фото: Pixabay

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Гроші конфіскували після розкриття незаконної мережі закупівель, яка намагалася ввезти в росію високоточні верстати американського виробництва, що використовувалися в оборонному секторі та для розповсюдження ядерної зброї.

Громадянин Латвії, обвинувачений у зв'язку з цією схемою закупівель, визнав себе винним у порушенні експортних законів і правил США.

Цей переказ є першим переказом коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з прямою метою допомоги Україні, і другим випадком, коли Спеціальна група KleptoCapture Міністерства юстиції США надає конфісковані російські активи Україні — минулого року вона передала $5,4 мільйона конфіскованих коштів Державному департаменту США на підтримку українських ветеранів війни.

Конфісковані кошти передаються до Естонії, оскільки факти цієї справи не дозволяють здійснити пряму передачу в Україну.

Естонія використає ці кошти на проєкт з прискорення оцінки збитків та критично важливого ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, яка стала цілеспрямованою мішенню для російських сил.

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Джерело: Мінфін
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Bookseller
Bookseller
18 лютого 2024, 10:17
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