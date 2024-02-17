Франція виділить Україні 3 мільярди євро військової допомоги цьогоріч

Упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги. Про це повідомив президент Емманюель Макрон на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Парижі, передає Радіо Свобода.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Макрона, Франція і надалі допомагатиме в контексті надання військової техніки, співпраці оборонних промисловостей країн, навчання та розвідки.

Макрон каже, що Франція готова робити більше, «порушуючи певні звички і навіть певний комфорт визначеності».

Президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про пакет у 3 млрд євро від Франції на 2024 рік.

Як відомо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

До теми: Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Далі їде до Парижу