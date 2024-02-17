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17 лютого 2024, 15:05

Франція виділить Україні 3 мільярди євро військової допомоги цьогоріч

Упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги. Про це повідомив президент Емманюель Макрон на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Парижі, передає Радіо Свобода.

Упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги.
Фото: ОП

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За словами Макрона, Франція і надалі допомагатиме в контексті надання військової техніки, співпраці оборонних промисловостей країн, навчання та розвідки.

Макрон каже, що Франція готова робити більше, «порушуючи певні звички і навіть певний комфорт визначеності».

Президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про пакет у 3 млрд євро від Франції на 2024 рік.

Як відомо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

До теми: Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Далі їде до Парижу

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
LSD75
LSD75
17 лютого 2024, 15:26
#
Это всё ни о чём
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0
Rubi0
Rubi0
17 лютого 2024, 15:42
#
По 15 млн грв на выплаты примерно 7500 семьям хватит.
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+30
antonov3765
antonov3765
17 лютого 2024, 15:44
#
*выделит 3 млрд на постройку У СЕБЯ чего-то (заводов, линий производства снарядов, техники), чтоб потом эту продукцию нам дать в КРЕДИТ
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