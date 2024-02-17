Упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги. Про це повідомив президент Емманюель Макрон на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Парижі, передає Радіо Свобода.
17 лютого 2024, 15:05
Франція виділить Україні 3 мільярди євро військової допомоги цьогоріч
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За словами Макрона, Франція і надалі допомагатиме в контексті надання військової техніки, співпраці оборонних промисловостей країн, навчання та розвідки.
Макрон каже, що Франція готова робити більше, «порушуючи певні звички і навіть певний комфорт визначеності».
Президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про пакет у 3 млрд євро від Франції на 2024 рік.
Як відомо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.
До теми: Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Далі їде до Парижу
Джерело: Мінфін
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