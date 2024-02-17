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17 лютого 2024, 12:02

Росія витратила на війну понад $211 мільярдів — Reuters

У США вважають, що рф витратила на війну в Україні вже $211 мільярдів. Про це пише кореспондент Reuters Ідріс Алі у X. Журналіст посилається на неназваного чиновника.

У США вважають, що рф витратила на війну в Україні вже $211 мільярдів.

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«Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні», — написав кореспондент.

Крім цього, рф втратила $10 мільярдів через скасування продажу своєї зброї.

Як зазначив чиновник, окупанти втратили пораненими чи вбитими 315 тисяч людей з початку вторгнення. А з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ росії та один танкер під російським прапором.

Раніше повідомлялось, що Міністерство фінансів рф очікує, що військові витрати сягнуть 32,5 трлн рублів ($254 мільярди) у 2024 році.

Читайте також: Втрати росії у війні перевищили 400 тисяч солдатів -Генштаб ЗСУ

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
17 лютого 2024, 13:52
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Думаю у нас не меньше
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