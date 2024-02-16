За останню добу, 15 лютого, українське військо знищило ще близько 1210 окупантів. Таким чином втрати росії у війни перевищили 400 тисяч солдатів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 лютого 2024, 8:24
Втрати росії у війні перевищили 400 тисяч солдатів
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Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу — близько 400300 (+1210) осіб
- танків — 6465 (+23) од
- бойових броньованих машин — 12129 (+39) од
- артилерійських систем — 9641 (+21) од
- РСЗВ — 984 (+0) од
- засоби ППО — 671 (+0) од
- літаків — 332 (+0) од
- гелікоптерів — 325 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7408 (+4)
- крилаті ракети — 1895 (+13)
- кораблі /катери — 25 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12716 (+25) од
- спеціальна техніка / special equipment — 1528 (+4)
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
Але ти ще ніяк не приймеш факт що зараз там і чверті від того немає і город цілком зруйнований. І навіть народити немає де.
А от реальності глибоко пофіг на те здатен ти її прийняти чи ні
харашо что у нас без потерь
Сейчас ситуация более катостарафическая.
Если отбросить женщин 35 плюс, то рожать некому. Немного арифметики, соклько родят укранские женщины в ближайшие 30 лет. В среднем в лучшем варинате это 1 ребенок на 1 женщину. Если учесть, что молоде женсоке население уезжает без проблем и легко адаптируется заграницей, в том числе и их дети. То через 30 лет нас будет 15 миллионов, из которых половина пенсионеры 65+.
https://eadaily.com/ru/news/2023/04/07/demograficheskaya-katastrofa-na-ukraine-sensacionnaya-infografika-the-times-v-detalyah