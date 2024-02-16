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16 лютого 2024, 8:24

Втрати росії у війні перевищили 400 тисяч солдатів

За останню добу, 15 лютого, українське військо знищило ще близько 1210 окупантів. Таким чином втрати росії у війни перевищили 400 тисяч солдатів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

За останню добу, 15 лютого, українське військо знищило ще близько 1210 окупантів.
Фото: Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 400300 (+1210) осіб
  • танків — 6465 (+23) од
  • бойових броньованих машин — 12129 (+39) од
  • артилерійських систем — 9641 (+21) од
  • РСЗВ — 984 (+0) од
  • засоби ППО — 671 (+0) од
  • літаків — 332 (+0) од
  • гелікоптерів — 325 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7408 (+4)
  • крилаті ракети — 1895 (+13)
  • кораблі /катери — 25 (+0) од
  • підводні човни — 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12716 (+25) од
  • спеціальна техніка / special equipment — 1528 (+4)

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+15
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 8:40
#
Все йде за планом
+
0
Rubi0
Rubi0
16 лютого 2024, 9:29
#
Ну нормальный план, поменяли 400 тыщ своих на 2.8 млн беженцев по данным ООН с юго-востока. Через 5−10 лет воспитают новое поколение и легко еще раз могут 3 года повоевать… И это тока беженцы в рф, а есть же еще те кто просто остался на тех территориях, Мелитополь например, до войны этот город был по населению почти как Тернополь.
+
0
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 10:09
#
Діти ростуть не 5−10, а всі 18 років. Але це не означає що кожна пара родить по дитині і буде 700 тис. потенційних вояків.
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
16 лютого 2024, 10:22
#
Мелітополь, як Тернопіль, а Луганськ, як Львів. А Авдіївка, як Одеса. Якись дурбелики тут пишуть. І про ООН якись дурниці, меньше слухайте підораша тюдей
+
0
Rubi0
Rubi0
16 лютого 2024, 10:38
#
То вы еще наверное не знаете сколько в Мариуполе жило, там вообще почти 2 Тернополя поместится целиком, хотя это обычный районный центр, а не областной.
+
0
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 10:41
#
Правильно ти написав «жило»

Але ти ще ніяк не приймеш факт що зараз там і чверті від того немає і город цілком зруйнований. І навіть народити немає де.

А от реальності глибоко пофіг на те здатен ти її прийняти чи ні
+
0
Rubi0
Rubi0
16 лютого 2024, 10:49
#
А где они? допустим половина в Европу выехали, а остальные где…
+
0
Три літри
Три літри
16 лютого 2024, 10:53
#
Ви вбили. Бо російськомовне населення Маріуполя за вашою методічкою це нацисти та русофоби. Ви це ще в 2015 продемонстрували обстрілявши житловий район з Градів.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
16 лютого 2024, 11:06
#
Населення Бердянску зараз оцінюється в 20 тис і вчи географію населення України, щоб не писати лапушню.У Мелітополі перед війною було 149, зараз незнаю, щоб не брехати. І там залишились в більшості пенсіонери, там точно по переду буде бум народжуванністі.Східна Україна стара сама по собі
+
+15
Tido oss
Tido oss
16 лютого 2024, 11:13
#
Супер
харашо что у нас без потерь
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 лютого 2024, 11:27
#
Это апрель 2023 года.
Сейчас ситуация более катостарафическая.
Если отбросить женщин 35 плюс, то рожать некому. Немного арифметики, соклько родят укранские женщины в ближайшие 30 лет. В среднем в лучшем варинате это 1 ребенок на 1 женщину. Если учесть, что молоде женсоке население уезжает без проблем и легко адаптируется заграницей, в том числе и их дети. То через 30 лет нас будет 15 миллионов, из которых половина пенсионеры 65+.
https://eadaily.com/ru/news/2023/04/07/demograficheskaya-katastrofa-na-ukraine-sensacionnaya-infografika-the-times-v-detalyah
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 лютого 2024, 11:43
#
Можно конечно сказать, что это типа вражеский источник. Врут. Покажите реальный дружественный.
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