Інвестиційна компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля планує придбати провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia» за $120−140 мільйонів. Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на власні джерела.
16 лютого 2024, 19:08
Стала відома сума, за яку французи купують «Датагруп-Volia»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Датагруп-Volia» надає послуги фіксованого інтернету, телебачення й хмарні послуги. Вона на 96,13% належить українсько-американському фонду Horizon Capital, 3,87% — CEO компанії Михайлу Шелембі.
Нагадаємо, NJJ Capital, яка раніше заявила про купівлю Lifecell — сума угоди $500 млн.
До теми: Мільярдер Ксав'є Ньєль, який купує lifecell, націлився й на найбільшого провайдера «Датагруп-Воля»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі