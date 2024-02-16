Російський рубль обвалився на тлі новини про смерть Навального

На фоні новини про смерть російського опозиціонера Алєксєя Навального, курс євро і долара в росії різко зріс. Про це пише «ЕП» із посиланням на дані Мосбіржі.

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На 14:10 16 лютого ціна долара становить 92,8 рубля, ціна євро — 99,6 рубля.

Російське видання Lenta.ru повідомляє, що після незначного коригування обидві валюти продовжують перебування в районі пікових рівнів, демонструючи максимуми з початку грудня минулого року.

Нагадаємо, що одразу після вторгнення росії в Україну, у лютому 2022 року, долар зріс до 134 рублів.

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