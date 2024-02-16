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16 лютого 2024, 14:31

Найбільші банки США просять SEC дозволити їм торгувати спотовим біткоїн-ETF

Найбільші банки США лобіюють в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) перегляд керівних принципів щодо криптовалютних активів з метою включення банків до числа зберігачів біткоїн-біржових фондів (ETF). Про це пише FinTech Insider із посиланням на лист голові SEC Гері Генслеру.

Найбільші банки США лобіюють в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) перегляд керівних принципів щодо криптовалютних активів з метою включення банків до числа зберігачів біткоїн-біржових фондів (ETF).
Фото: Pixabay

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Як зазначається у листі, недавнє схвалення спотових біткоін-ETF не включало дозволи банкам надавати кастодиальні послуги.

«Комісія нещодавно схвалила 11 спотових біткоїн-ETF, що дозволяють інвесторам отримати доступ до цього класу активів через регульований продукт. Привертає увагу відсутність у схвалених продуктах банківських організацій, виконують функції зберігачів активів, — роль, що вони регулярно виконують для більшості інших біржових продуктів», — йдеться у листі.

У листі містилося прохання до SEC внести зміни до правил, в яких містяться рекомендації щодо зберігання криптовалютних активів.

Читайте також: Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
Bookseller
Bookseller
16 лютого 2024, 14:45
#
Какие же все люди идиoты … Да купи себе биткоин и держи на холодном кошельке, нафиг нужен этот итф? Недавно столкнулся с ситуацией, что одна контора потребовала у меня подтверждение дохода от инвестиций в биткоин. Когда я спросил как это сделать, то оказалось, что по их мнению, правильно держать крипту не на холодном кошельке, а на централизованных биржах (они это требуют от своих клиентов, чтобы можно было доказать доходы и расходы), а если ты понимаешь что такое биткоин и тебя нельзя облапошить, то ты им как клиент не подходишь. :)
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0
Uuu123
Uuu123
16 лютого 2024, 15:22
#
Криптовалюты и созданы для того чтобы облапошить как можно больше людей и держать их под полным контролем, многие с этим не согласятся,пока
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