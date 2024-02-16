Найбільші банки США просять SEC дозволити їм торгувати спотовим біткоїн-ETF

Найбільші банки США лобіюють в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) перегляд керівних принципів щодо криптовалютних активів з метою включення банків до числа зберігачів біткоїн-біржових фондів (ETF). Про це пише FinTech Insider із посиланням на лист голові SEC Гері Генслеру.

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Як зазначається у листі, недавнє схвалення спотових біткоін-ETF не включало дозволи банкам надавати кастодиальні послуги.

«Комісія нещодавно схвалила 11 спотових біткоїн-ETF, що дозволяють інвесторам отримати доступ до цього класу активів через регульований продукт. Привертає увагу відсутність у схвалених продуктах банківських організацій, виконують функції зберігачів активів, — роль, що вони регулярно виконують для більшості інших біржових продуктів», — йдеться у листі.

У листі містилося прохання до SEC внести зміни до правил, в яких містяться рекомендації щодо зберігання криптовалютних активів.

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