Nvidia піднялася на третє місце у списку найдорожчих компаній США

Nvidia, вартість якої оцінюється в $1,83 трлн, обійшла материнську компанію Google Alphabet і стала третьою найдорожчою компанією в США, пише Reuters.

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Зростання акцій

Завдяки попиту на чіпи, пов'язаному з розвитком технологій штучного інтелекту, акції Nvidia за останні 12 місяців подорожчали на 231% до рекордних значень. Для порівняння: ринкова капіталізація Alphabet зараз оцінюється у $1,82 трлн.

Раніше цього тижня Nvidia також обійшла за вартістю Amazon. Тепер виробник чіпів поступається серед американських компаній лише Microsoft та Apple.

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Nvidia має найближчим часом звітувати про фінансові результати за четвертий квартал минулого року, після чого її котирування можуть ще зрости, зазначає Reuters. За прогнозами аналітиків Уолл-стріт, прибуток компанії складе $11,38 млрд, що вчетверо більше, ніж рік тому, виручка — $20,37 млрд (зростання втричі з лишком рази).

Нагадаємо

У січні акції Nvidia подорожчали до рекордно високого рівня, після того, як компанія анонсувала випуск відеокарт зі штучним інтелектом. Новинки оснащені тензорними ядрами для штучного інтелекту та дозволять використовувати їх на комп'ютері з різними цілями, від розширених можливостей для творчості та надпродуктивності до швидкодії в іграх, йшлося у презентації компанії.

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На торгах на біржі Nasdaq 14 лютого акції Nvidia зросли в ціні на 0,82% до $727,19 за штуку.