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12 лютого 2024, 19:47

Найбільший пенсійний фонд США Calpers суттєво змінив свій портфель акцій: закупив Intel, Nvidia і Disney

У четвертому кварталі найбільший державний пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) удвічі збільшив свій портфель акцій Intel, а також суттєво наростив інвестиції у Nvidia і Walt Disney Co. Про це пише Інтерфакс-Україна.

У четвертому кварталі найбільший державний пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) удвічі збільшив свій портфель акцій Intel, а також суттєво наростив інвестиції у Nvidia і Walt Disney Co.
Фото: Calpers

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Фонд придбав 8,1 млн акцій Intel Corp., внаслідок чого тепер йому належить 16,1 млн паперів чипмейкера, йдеться в повідомленні Calpers, направленому до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Також фонд збільшив свою позицію у Nvidia Corp. на 1,8 млн акцій — до 7,5 млн, у Disney — на 1,7 млн паперів, до 6,6 млн.

Водночас Calpers продав майже 28,5 тис. акцій Netflix Inc., і тепер йому належить менше ніж 786 тис. паперів стримінгового сервісу.

Котирування акцій Intel за останні три місяці зросли на 13,3%, Nvidia — на 48,4%, Disney — на 21,2%, Netflix — на 26,3%. При цьому фондові індекси S&P 500 і Nasdaq Composite за цей період збільшилися на 13,9% і 15,9% відповідно.

Calpers управляє активами на суму близько $500 млрд, його клієнтами є 2 млн державних і муніципальних службовців штату Каліфорнія, а також членів їхніх сімей.

Читайте також: Індекс S&P 500 пробив позначку 5 тисяч й оновив рекорд з 1972 року

Джерело: Мінфін
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