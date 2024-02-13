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13 лютого 2024, 8:32

Nvidia обігнала Amazon за ринковою вартістю

Компанія Nvidia ненадовго випередила Amazon.com за ринковою капіталізацією у понеділок, 12 лютого, пише Reuters.

Компанія Nvidia ненадовго випередила Amazon.com за ринковою капіталізацією у понеділок, 12 лютого, пише Reuters. ► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилася вартістьПри рекордно високому рівні $734,96 ринкова вартість Nvidia склала $1,82 трлн у порівнянні з $1,81 трлн у роздрібного гіганта Amazon.com.
Фото:depositphotos

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Як змінилася вартість

При рекордно високому рівні $734,96 ринкова вартість Nvidia склала $1,82 трлн у порівнянні з $1,81 трлн у роздрібного гіганта Amazon.com.

За даними LSEG, на третьому місці залишається компанія Alphabet, власник Google, із $1,87 трлн капіталізації.

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Востаннє Nvidia була дорожчою за Amazon у 2002 році.

Інвестори очікують квартальних результатів Nvidia 21 лютого. Акції виробника зросли на 47% з початку року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
13 лютого 2024, 11:41
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Капіталізація Nvidia перевищила ВВП РФ і Білорусі разом узятих
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