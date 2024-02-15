Уряд Чехії повернеться до питання переходу на євро через рік

Уряд Чехії, як і очікувалося, не визначив дату вступу країни до єврозони і не став ухвалювати рішення щодо запровадження механізму обмінного курсу ERM II, який передує переходу на єдину європейську валюту. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Czech Radio .

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Що відомо

Кабінет міністрів закликав Національну економічну раду уряду і Законодавчу раду до кінця жовтня 2024 року оцінити економічні та юридичні наслідки переходу до ERM II і впровадження євро.

До питання готовності країни до використання єдиної європейської валюти уряд повернеться в першому кварталі 2025 року, коли стане зрозуміло, чи відповідає Чехія всім необхідним критеріям.

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Нагадаємо, дебатам про запровадження єдиної європейської валюти у Чехії надав поштовху президент Петр Павел, який сказав, що країні вже пора перейти на євро.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його уряд не буде займатися цим питанням. Як зазначив чеський прем'єр, до кінця виборчого періоду Чехія не відповідатиме критеріям, необхідним для запровадження євро.

Нагадаємо

Незначна більшість малих підприємств і самозайнятих працівників у Чехії підтримує перехід на євро на тлі дискусій про запровадження в країні спільної європейської валюти.

У Євросоюз входять 27 країн, але євро запровадили лише 20 із них. На загальноєвропейську валюту не перейшли Болгарія, Чехія, Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція.

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Всі вони, крім Данії, зобов'язані приєднатися до єврозони, як тільки відповідатимуть критеріям конвергенції євро (Маастрихтські критерії). Входячи до єврозони, країни передають Європейському центральному банку (ЄЦБ) всі повноваження у сфері грошово-кредитної політики, зокрема рішення про розмір емісії та ключову процентну ставку.