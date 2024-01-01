Президент Чехії підтримав перехід країни на євро

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Перехід на євро

За його словами, Чехії потрібно робити конкретні кроки, які дозволять країні увійти в єврозону.

«Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги та недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованою в центрі Європи, спільна валюта — це логічне майбутнє», — додав глава чеської держави.

Чехія є однією з семи країн-членів ЄС, яка не використовує євро як національну валюту.

Країна зобов'язалася увійти в єврозону ще у 2004 році, коли стала членом Євросоюзу.

Ще торік прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що країна не перейде на євро за його уряду. Він вважає такий крок «нереалістичним зараз».