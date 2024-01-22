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22 січня 2024, 9:29

Більшість чехів не захотіли відмовлятися від крони заради євро — дослідження

Дві третини чехів (68%) не вважають вигідною для себе відмову Чехії від крони і перехід на євро, зворотний погляд висловив 21% опитаних, випливає з дослідження агентства Median, передає iRozhlas.

Дві третини чехів (68%) не вважають вигідною для себе відмову Чехії від крони і перехід на євро, зворотний погляд висловив 21% опитаних, випливає з дослідження агентства Median, передає iRozhlas.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниРезультати опитуванняЩе 11% респондентів не визначились із думкою.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Результати опитування

Ще 11% респондентів не визначились із думкою.

Дослідники також питали, чи хотіли б чехи проведення референдуму щодо переходу на євро, — 60% відповіли ствердно, 35% ідея не сподобалася, ще 5% відповісти не змогли.

Скепсис може бути викликаний побоюваннями щодо зростання цін, припускає один із авторів дослідження Іван Цукер. За його словами, найчастіше про вигоди від запровадження євро говорять студенти (45%), а також бізнесмени (40%).

Перехід на євро

Дискусії у Чехії про перехід на євро відновились після новорічного звернення президента Петра Павла, який підтримав відмову від крони. «Настав час через роки почати робити конкретні кроки, які призведуть нас до виконання цього зобов'язання», — закликав президент Чехії і назвав єдину європейську валюту «логічним майбутнім» для економіки країни, орієнтованої на експорт.

Читайте також: Президент Чехії підтримав перехід країни на євро

Однак чеський Мінфін не бачить сенсу займатися переведенням країни в зону євро, оскільки поки що економіка не відповідає жодному з критеріїв.

Методика опитування

Опитування проходило 11−12 січня, у ньому взяли участь 1 тис. осіб.

Нагадаємо

У Євросоюз входять 27 країн, але євро запровадили лише 20 із них. На загальноєвропейську валюту не перейшли Болгарія, Чехія,Данія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція.

Всі вони, крім Данії, зобов'язані приєднатися до єврозони, як тільки відповідатимуть критеріям конвергенції євро (Маастрихтські критерії). Входячи до єврозони, країни передають Європейському центральному банку (ЄЦБ) всі повноваження у сфері грошово-кредитної політики, зокрема рішення про розмір емісії та ключову процентну ставку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 січня 2024, 9:43
#
Якщо економіка стабільно сильна, тоді власна валюта її захищає. Але у випадку України було б вигідно, бо фактично прибирається друк грошей. Крім того, у нас люди тримають гроші у валюті, пепехід був би не важким. Краще на бакс, але і євро би підійшло.
Але в 2022 році той друк гривні був виправданий, бо допомоги ще не було, а агресію треба було відбивати якось.
+
+30
LSD75
LSD75
22 січня 2024, 9:52
#
На бакс перейти Украине? это шутка неудавшаяся ваша;? Украина может и не против перейти на евро, Евросоюз -против

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 січня 2024, 10:45
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Нє шутка. Я ж не пишу, що Україна переходить чи перейде на бакс, а про тереваги та ризики, на мій погляд.
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0
neverice
neverice
22 січня 2024, 11:30
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Там окрім емісії є ще питання ключової ставки. Яка є основним інструментом для всієї монетарної політики. А без цих двох монетарна політика буде визначатись не нами, а центробанком ЄС. Але умови нашої економіки радикально відрізняються від ЄС.
Бо монетарна політика — це не лише емісія та процентні ставки як інструмент виходу з кризи. Це також інструмент економічного росту, яким може стимулюватись економіка.
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