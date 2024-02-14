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14 лютого 2024, 13:39

MSCI виключить акції 66 китайських компаній зі своїх індексів

Компанія MSCI, яка розраховує різні індекси фондового ринку, вирішила виключити акції 66 китайських компаній зі свого індексу MSCI China після падіння фондового ринку Китаю на трильйони доларів, пише Bloomberg із посиланням на квартальний огляд.

Компанія MSCI, яка розраховує різні індекси фондового ринку, вирішила виключити акції 66 китайських компаній зі свого індексу MSCI China після падіння фондового ринку Китаю на трильйони доларів, пише Bloomberg із посиланням на квартальний огляд.

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Що відомо

Виняток компаній із MSCI China — найбільше як мінімум за два роки, зазначає Bloomberg. Серед тих, кого MSCI прибере з розрахунку індексу — забудовники Gemdale, Greentown China Holdings, авіакомпанія China Southern Airlines, розробник програмного забезпечення у сфері охорони здоров'я Ping An Healthcare and Technology.

При цьому в індекс додадуть папери п'яти нових компаній, зокрема виробника побутової техніки Midea Group та виробника засобів догляду за шкірою Giant Biogene Holding. Зміни набудуть чинності із закриття торгів 29 лютого, вони також торкнуться світового індексу MSCI All Country World.

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Такий перегляд MSCI China збільшує ризики зниження і так постраждалого китайського ринку акцій, оскільки індексним фондам, що орієнтуються на MSCI, доведеться виключити акції віддалених компаній зі своїх портфелів, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, обсяг біржових фондів, які відстежують MSCI China, становить не менше ніж $5,9 млрд.

Вага китайських активів у глобальних портфелях падає на тлі побоювань щодо проблем у сфері нерухомості та слабкого споживання, до того ж дедалі очевиднішими стають такі альтернативи, як ринок Індії, пише Bloomberg.

Зростання фондового ринку в Китаї, яке було спровоковано заявами Пекіна про заходи підтримки ринку, згасло за кілька сесій напередодні святкових днів з нагоди китайського Нового року.

Це наголошує на проблемі відтоку коштів з китайських акцій, оскільки інвестори скорочують свої вкладення в Китай багато в чому через слабкі економічні дані. Крім того, вони побоюються фінансової нестабільності та невизначеності у регулюванні, вважає старший ринковий аналітик міжнародної торгової платформи Capital.com Кайл Родда.

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Крім того, акції трьох компаній буде виключено з індексу MSCI Hong Kong: пивоварної компанії Budweiser Brewing, оператора нерухомості New World Development, виробника скла Xinyi Glass.

Торги китайськими акціями, зареєстрованими в Гонконгу, відновляться 14 лютого, велика кількість винятків із індексів може вплинути на настрої інвесторів, зазначає Bloomberg. Фондові ринки материкового Китаю поновлять роботу 19 лютого.

MSCI також перегляне склад свого загальносвітового індексу MSCI All Country World, виключивши з нього 101 компанію і додавши 24.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
14 лютого 2024, 14:49
#
Вернуть бабос с инсайда? а может быть аудиторов в компании пустить? или выпустить и извиниться и компенсировать потери Джека Ма? Та не- педаль надо просто втопить побольше, так точно экономика поправится
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