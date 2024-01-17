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17 січня 2024, 15:28

Економіка Китаю за рік частково відновилась, але населення рекордно скорочується

ВВП Китаю протягом 2023 року продемонструвало ріст на 5,2%, досягнувши офіційної мети держави. Водночас населення Піднебесної вже другий рік поспіль рекордно скорочується. Про це пише Reuters.

ВВП Китаю протягом 2023 року продемонструвало ріст на 5,2%, досягнувши офіційної мети держави.

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Хитке відновлення

Видання зазначає, що відновлення китайської економіки було значно хиткішим, ніж очікували багато аналітиків та інвесторів, через поглиблення кризи нерухомості, зростання дефляційних ризиків і прохолодного попиту, що кидає тінь на перспективи цього року.

Очікування того, що друга за величиною економіка світу зазнає сильного відновлення після COVID-19, швидко розвіялися впродовж року через слабку впевненість споживачів і бізнесу, зростання боргів місцевих органів влади та уповільнення глобального зростання, що різко вплинуло на робочі місця, активність та інвестиції.

Згідно з даними Національного бюро статистики (NBS), валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 5,2% у жовтні-грудні в порівнянні з роком раніше, прискорившись з 4,9% у третьому кварталі. Загалом у 2023 році економіка зросла на 5,2%.

Зміна ВВП Китаю протягом 10 років / Дані: Bloomberg

Які перспективи

Інсайдери очікують, що Пекін збереже аналогічну ціль зростання приблизно на 5% цього року, але аналітики кажуть, що це може бути важким завданням навіть за умови додаткового стимулювання.

Циклічні проблеми, такі як криза власності, стикаються з глибоко вкоріненими структурними проблемами, такими як надмірна залежність від інвестицій та інфраструктури, що підживлюються боргами, а не кроками для розширення та поглиблення споживання.

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Глава NBS Кан сказав на пресконференції в Пекіні, що зростання Китаю у 2023 році було «досягнуто важко» й додав, що економіка зіткнеться зі складним зовнішнім середовищем і недостатнім попитом у 2024 році.

Акції в Китаї впали до п'ятирічного мінімуму, тоді як юань знизився. Нещодавно валюта опинилася під новим тиском, оскільки ринкові очікування зростають щодо зниження процентних ставок.

Населення

Додаткове занепокоєння щодо довгострокових перспектив зростання Китаю викликало те, що населення країни у 2023 році скоротилося другий рік поспіль. Загальна кількість людей у ​​Китаї впала на 2,08 мільйона до 1,409 мільярда у 2023 році, що є швидшим падінням, ніж у 2022 році.

Зміна населення Китаю / Дані: Bloomberg

Джерело: Мінфін
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